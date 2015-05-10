محافظ جنوب سيناء: زرت الإمارات لبحث تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه قام بعدة جولات خارجية فى اطار سعية لتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات لجنوب سيناء، شملت ألمانيا والمجر والسعودية وكانت آخر هذه الجولات زيارة دولة الإمارات الشقيقة منذ عدة أيام، حيث التقى مع العديد من رجال الأعمال المصريون والعرب بقصر الإمارات بمدينة أبو ظبى، لشرح وعرض فرص الاستثمار بمحافظة جنوب سيناء، بحضور كل من المهندس ماهر لمعى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فى الإمارات العربية، وفادى غيث رئيس تنفيذى مجوعة فور سايت، وعبد الله غيث رئيس مجموعة شركات الجاب الإماراتية، وممثلى الشركات الصينية المتخصصة فى محطات الطاقة.

وقال خالد فودة فى تصريحات صحفية، إن الحضور أبدوا سعادتهم لما تتخذه الحكومة من إجراءات تحفيزية لجذب رؤس الأموال العربية والاستثمار بمختلف القطاعات داخل مصر، كما أبدوا رغبتهم الشديدة فى الاستثمار بجنوب سيناء فى المشروعات الخدمية والمشروعات الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وأيضا فى إنشاء المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق شرم الشيخ الجديدة ومنطقة رأس كنيسة.

وأضاف فودة "كما أبدى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالإمارات رغبته فى المشاركة فى التنمية والاستثمار فى مشروعات السياحة العلاجية وإحياء المناطق الأثرية والتراثية داخل سيناء"، موضحا أنه قدم الدعوة لجميع المشاركين فى اللقاء لزيارة محافظة جنوب سيناء والاطلاع على أرض الواقع على مناطق التنمية المستحدثة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه جار إعداد المسودة النهائية لتعديل قانون 14 ليصبح محققا لطموحات المستثمرين.

وأوضح فودة أنه حرص على لقاء سفير جمهورية مصر العربية فى دولة الإمارات وتسليمه درع المحافظة وكتيب فرص الاستثمار بمحافظة جنوب سيناء.

كما شارك المحافظ فى سوق السفر والسياحة بدبى ضمن وفد مصرى رفيع المستوى على رأسه خالد رامى وزير السياحة، وسامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومحافظا أسوان والبحر الأحمر، كما شارك فى العديد من اللقاءات مع كبرى شركات السياحة الوافدة إلى مصر بهدف جذب السياحة والإعلان عن حملة مصر قريبة.