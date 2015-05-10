أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: كثرة ممارسة الجنس يقلل معدل سعادة الأزواج

Google+ Print
دراسة أمريكية: كثرة ممارسة الجنس يقلل معدل سعادة الأزواج دراسة أمريكية: كثرة ممارسة الجنس يقلل معدل سعادة الأزواج
رغم ما قد يعتقده الكثيرون عن السعادة الزوجية فإن ممارسة الجنس بكثرة ليست الطريق للحصول على المزيد من السعادة، وفقاً لدراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

وشملت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كارنيجى ميلون فى بيتسبرج، حوالى 128 زوجا وزوجة، وكانت تتراوح أعمارهم بين 35-65 عاماً، كما تتبعوا سعادة الأزواج لأكثر من ثلاثة أشهر، وعدد ممارستهم للجنس باستخدام الاستبيانات عن طريق الإنترنت.


>ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الجنس بكثرة ليسوا أكثر سعادة من أولئك الذين يمارسون الجنس بطريقة معتادة، كما وجدت الدراسة أيضاً أن الأزواج الذين يمارسون الجنس بكثرة لديهم فى الواقع انخفاضاً طفيفاً فى معدل السعادة لديهم.

وفسر الباحثون نتائجهم بأن أحد الأسباب التى تجعل ممارسة الجنس بكثرة لا تجعل الأزواج أكثر سعادة، هو انخفاض الرغبة والتمتع بها، حيث إن كثرة الممارسة تقلل من الشوق والرغبة.

وأضاف الباحث الرئيسى جورج لوينشتاين، أستاذ الاقتصاد وعلم النفس فى جامعة بيتسبيرج، أن الرغبة فى ممارسة الجنس والتمتع تنخفض بسرعة أكبر بكثير بمجرد البدء فيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365