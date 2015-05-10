العثور على جثتين لشخصين بمنطقة "بساتين الإسماعيلية" بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، جهودها لكشف غموض العثور على جثتين بمنطقة "نمرة واحد" التابعة لبساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، تم التحفظ عليهما بمشرحة مستشفى بلبيس العام، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد سعيد.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثتين لشخصين على بعد أمتار بمنطقة نمرة واحد، وتبين أن جثة لشخص من محافظة القاهرة والثانية مجهولة الهوية.

وأفاد مصدر أمنى، أنه يرجح سبب الوفاة نتيجة تناول جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتم التحفظ عليهما للتشريح بمعرفة النيابة العامة.