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شهود: "داعش" يضع أرقام مدنية على سياراته بالموصل لتضليل طائرات التحالف

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شهود: "داعش" يضع أرقام مدنية على سياراته بالموصل لتضليل طائرات التحالف شهود: "داعش" يضع أرقام مدنية على سياراته بالموصل لتضليل طائرات التحالف
ذكر سكان من مدينة الموصل العراقية أمس السبت، أن تنظيم داعش أزال اللوحات المعدنية والشعارات الخاصة به من مركباته، وتم استبدالها بلوحات بأرقام مدنية عراقية لتفادى ضربات طائرات التحالف.

وقال عدد من السكان، إنه لا توجد الآن أى مركبات للتنظيم داخل مدينة الموصل لا تحمل لوحات بأرقام عراقية اعتيادية.

وذكر محللون، أن هدف التنظيم من وراء ترقيم المركبات التابعة له بأرقام مدنية، هو محاولته التخفى بين المدنيين، لتجنب استهدافه من قبل طائرات التحالف الدولى.

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