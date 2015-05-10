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مصرع عامل وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى الفيوم"

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مصرع عامل وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى الفيوم" مصرع عامل وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى الفيوم"
لقى عامل مصرعه وأصيب 8 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة - أسيوط الغربى على حدود محافظة الفيوم أثناء عودتهم من العمل فى مزارع الطماطم.

كان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول جثة لعامل يدعى "محمد حمدون سلومة 19 سنة" من مركز إطسا ووصول 8 مصابين آخرين وهم (باسم هاشم سلومة 16 سنة وأحمد عبد المقصود يوسف 25 سنة ومحمد عبد الكريم مصباح 16 سنة وتامر حمادة محمد 17 سن وبكرى فوزى يونس 19 سنة وتامر جمعة سالم 20 سنة ومحمد عبد الوهاب 17 سنة ومحمد رجب سيد 20 سنة)، وتبين أن جميعهم يعملون "باليومية" بإحدى مزارع الطماطم وانقلبت بهم السيارة بطريق القاهرة- أسيوط الغربى.

وأكد الدكتور سامح محمد سيد، مدير المستشفى، أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وحالتهم مستقرة.

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مصر 365