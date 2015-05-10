مصرع إرهابيين انفجرت بهما عبوة ناسفة بحوزتهما أمام مصنع غزل الفيوم

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، أن 2 من الإرهابيين لقيا مصرعهما، منذ قليل، حيث كانا يحملان عبوة ناسفة وانفجرت فيهما أمام مصنع غزل الفيوم، وحولت جثتيهما إلى أشلاء.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا، بوقوع انفجار قوى أمام مصنع غزل الفيوم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الانفجار، وتبين وجود أشلاء جثتين.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أنهما إرهابيان كانا يحملان القنبلة، ويستقلان دراجة بخارية وسقطت القنبلة وانفجرت بهما أثناء مرورهما بأحد المطبات، وجارٍ تجميع أشلائهما و تمشيط المنطقة، للتأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة أخرى.

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