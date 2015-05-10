اليوم.. استكمال محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ"

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

والقضية تضم 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسا، و14 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.