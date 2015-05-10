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مدير أمن الفيوم ينتقل إلى موقع انفجار عبوة ناسفة

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مدير أمن الفيوم ينتقل إلى موقع انفجار عبوة ناسفة مدير أمن الفيوم ينتقل إلى موقع انفجار عبوة ناسفة
انتقل منذ قليل اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، إلى موقع انفجار العبوة الناسفة بمحيط مصنع غزل الفيوم بمنطقة العزب بطريق الفيوم / بنى سويف، والتى أسفرت عن مصرع شابين، وتحولهما كانا يحملا القنبلة ويستقلان دراجة بخارية وانفجرت بهما.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا، بوقوع انفجار قوى أمام مصنع غزل الفيوم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الانفجار، وتبين وجود أشلاء جثتين.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أنهما إرهابيان كانا يحملان القنبلة، ويستقلان دراجة بخارية وسقطت القنبلة، وانفجرت بهما أثناء مرورهما بأحد المطبات، وجارٍ تجميع أشلائهما وتمشيط المنطقة، للتأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة أخرى.

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