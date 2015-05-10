اليوم.. أول مهرجان لرياضة الهجن بقرية النمسا فى محافظة الأقصر

ينظم الاتحاد المصرى للهجن بمحافظة الأقصر، أول مهرجان لرياضة الهجن بقرية النمسا، اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 18 قبيلة و6 دول عربية، حسبما أعلن ياسر السعيد، رئيس الوحدة المحلية لقرية النمسا التابعة لمركز إسنا.

وقال ياسر السعيد إنه من المقرر أن يحضر المهرجان محمد بدر، محافظ الأقصر، وعصام عطية نائب رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظتى الأقصر والوادى الجديد، وأبناء القبائل المشاركة فى السباق، منها بلين والشرارات، والعوازم، ويقام على 6 أشواط، مشيرا إلى أن الدول المشاركة هى الأردن والكويت، والإمارات، والسعودية، السودان، والبحرين.

وأوضح السعيد، أن المهرجان يهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية فى الأقصر، وإحياء تراث الأجداد، وسيتم تسلم كؤوس وشهادات تقدير وجوائز مالية لأصحاب المراكز المتقدمة، لافتا إلى أنه يقام برعاية الاتحاد المصرى للهجن برئاسة الشيخ سليمان الزملوط، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.