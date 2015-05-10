رئيس الاتحاد المصرى للترايثلون يشيد بدور محافظ جنوب سيناء لدعمه للعبة

أشاد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى لرياضة الترايثلون عن سعادته بما يقدمه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة من دعم كبير للبطولة التى تقام فعاليتها خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو الجارى بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 32 دولة عربية وأفريقية، حيث تقام المنافسات على شاطئ خليج نعمة لأول مرة لتنشيط السياحة.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة مشاركة أكثر من 186 متسابقا منهم 120 مشارك من مصر.

وأشار أحمد ناصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى استعداد المحافظة الدائم لاستقبال أى حدث، مشيدا بدعم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لإنجاح تلك البطولة على غرار البطولات السابقة.

وأكد أن البطولة تمثل أهمية كبيرة تمهيداً لمشاركتها فى الألعاب الاوليمبية 2016 وتعتبر هذه البطولة هى الأكبر من حيث عدد المشاركين ومن مختلف المراحل السنية والذين يمثلون 32 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وأضاف ناصر أن مجلس إدارة الاتحاد نجح فى الاستعانة بخبراء من الاتحاد الدولى للترايثلون، إضافة إلى استضافة اجتماعات للمكتب التنفيذى للاتحادين العربى والأفريقى للعبة على هامش البطولة.