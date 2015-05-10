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اليوم مؤتمر بجامعة القناة للإعلان عن استعدادات أسبوع الجامعات

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اليوم مؤتمر بجامعة القناة للإعلان عن استعدادات أسبوع الجامعات اليوم مؤتمر بجامعة القناة للإعلان عن استعدادات أسبوع الجامعات
يعقد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس ظهر اليوم الأحد فى الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة الجديدة مؤتمرا للإعلان عن استعدادات الجامعة لإقامة أسبوع شباب الجامعات.

ويحضر فعاليات المؤتمر قيادات الجامعة والدكتور راشد رحمى رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات العاشر والذى تستضيفه جامعة القناة فى الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر 2015 ويشارك فيه عدد كبير من الجامعات المصرية وبحضور وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات المشاركة.

وقال المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بجامعة القناة أن المؤتمر بهدف عرض استعدادات الجامعة للأسبوع وأماكن الاستضافة والأنشطة التى سيتم تنظيمها خلال فترة انعقاد أسبوع شباب الجامعات.

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