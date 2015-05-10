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اللواء اليحيى يتفقد مقر «التصحيح» في الملز

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اللواء اليحيى يتفقد مقر «التصحيح» في الملز اللواء اليحيى يتفقد مقر «التصحيح» في الملز
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مدير الجوازات يتحدث مع العاملين في المركز

    تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى الجمعة مقر تصحيح أوضاع الإخوة اليمنيين الواقع بحي الملز، واطلع اليحيى على آخر الاستعدادات لاستقبال المتقدمين من الأخوة اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية في المملكة العربية ، وتأكد من جاهزية صالات الانتظار وعمل أجهزة الحاسب الآلي بالموقع.

ووجه اللواء اليحيى كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تقديم أفضل الخدمات من خلال سرعة ودقة إنهاء إجراءات المتقدمين مع ضرورة الالتزام بالتعليمات، مقدماً شكره لجميع العاملين بالموقع على الجهود المبذولة لتسخير الإمكانيات وتذليل العقبات لاستيعاب أكبر عدد خلال الفترة المحددة للتصحيح.

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