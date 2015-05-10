بدء إجراءات تصحيح أوضاع 350 ألف يمني.. اليوم

تبدأ اليوم الأحد وزارتا الداخلية (ممثلة في الجوازات) والعمل في استقبال الإخوة اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم والمستفيدين من القرار الملكي الكريم الذي ينص على تقدير الإخوة اليمنيين ومؤازرتهم في هذه الظروف، وتخفيف الأعباء عليهم، وتصحيح أوضاع أبناء اليمن الشقيق في المملكة المتواجدين على أرضها بطريقة غير نظامية قبل تاريخ 20/6/1436ه حيث جاء القرار الملكي بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط، ويكون العمل بهذا الإجراء من تاريخ 21/7/1436ه وحتى 20/9/1436ه.

ضوابط التصحيح

مدير عام الجوازات: سنعالج أوضاعهم بالكامل ونطالبهم الالتزام بالنظام وخدمة المواعيد

وزارتا الداخلية والعمل بدورهما وضعتا الضوابط اللازمة للتصحيح حيث جاءت كالتالي: يتم منحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، ويخص الأمر السامي الكريم أبناء الجالية اليمنية فقط ممن لم يصدر لهم إقامات نظامية، ويشترط أن يكون مع المستفيد (الوافد اليمني) عند مراجعته لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يوجد فيها وثيقة سفر صادرة من الحكومة اليمنية الشرعية، وحضور المستفيد (الوافد اليمني) شخصياً لإدارة الجوازات في المنطقة التي يقيم فيها بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك، وحضور المستضيف (الذي ستسجل عليه زيارة المستفيد) شخصياً أو من ينيبه بموجب تفويض مصدق بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك، واجتياز المستفيد الفحص الطبي المعمول به في نظام الإقامة، ويمنح المستفيد تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، ويسمح للمستفيد بالعمل وفقاً للضوابط المعمول بها في وزارة العمل من خلال نظام "أجير" للشركات والأفراد.

المتحدث الإعلامي لوزارة العمل: بوابة «أجير» ستخدم الراغبين في التصحيح

مدير عام الجوازات: على الاخوة اليمنيين الالتزام بالنظام

مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أكد أن جميع إدارات الجوازات مستعدة لاستقبال تصحيح الأوضاع بشرط توفر وثيقة سفر رسمية صادرة من الحكومة الشرعية في بلادهم، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الطبي الخاص بنظام الإقامة، وأهاب اليحيى بالإخوة اليمنيين الالتزام بالنظام والمسارعة إلى حجز مواعيدهم والتقيد بها وذلك لضمان سير العمل بكل يسر وسهولة مبتعدين عن التجمعات والزحام الذي قد لا يخدمهم بل يعيق من العمل على انجاز إجراءاتهم.

المرحل سيعالج وضعه والمبعد سيطبق بحقه النظام

اليحيى أكد أن المسجلين من الإخوة اليمنيين في نظام البصمة (مرحل) فإن التوجيه الكريم يقضي بمعالجة وضعهم، وإعفائهم من الغرامات، أو العقوبات المسجلة عليهم، ويصحح وضعهم، أما من سجل في النظام البصمة (مُبعد) وهو من لديهم قضايا جنائية فهذا لا يصحح وضعهم، ولا يشملهم الأمر الكريم.

وأوضح أن التوجيه الكريم يقضي بمعالجة من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، كالمتسللين والمتأخرين عن الحج أو العمرة، أما المخالفون الذين دخلوا البلاد بطريقة نظامية ولديهم مخالفات كالتغيب عن العمل أو غيره هذا من اختصاص مكتب العمل ولديهم التعليمات الخاصة بذلك.

المفرج: يجب الاستفادة

من خدمة أجير

وقد أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة العمل الأستاذ تيسير المفرج عن آلية الإجراءات التي ستطبق للراغبين في التصحيح فقال: الراغبون في العمل من المستفيدين من الأمر السامي، إحضار موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم إصدار إشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل من خلال دخول المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل على بوابة "أجير"، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحققا في نظام "أبشر".

46 موقعا تستقبل الراغبين

في التصحيح

المديرية العامة للجوازات أوضحت أن استقبال تصحيح أوضاع اليمنيين سيكون عبر (46) موقعا في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

والمواقع هي:

1 - الرياض: جوازات منطقة الرياض، الخرج – الوادي، الدوادمي، المجمعة.

2 – مكة المكرمة: جدة، العاصمة المقدسة، الطائف، القنفذة، رابغ.

3 – الشرقية: الدمام، الخبر، الاحساء، حفر الباطن، راس تنورة، الجبيل، النعيرية، قرية العليا، الخفجي.

4 – المدينة المنورة: جوازات المنطقة، العلا، ينبع، المهد.

5 – حائل: جوازات المنطقة.

6 – جازان: جوازات المنطقة.

7 – نجران: جوازات المنطقة – شرورة.

8 – الباحة: جوازات المنطقة، بالجرشي، قلوة.

9 – تبوك: جوازات المنطقة، ضباء، الوجه.

10 – عرعر: جوازات المنطقة، القريات، طبرجل

11 – القصيم: جوازات المنطقة، عنيزة، الرس.

12 – عسير: جوازات المنطقة، خميس مشيط، بيشة، محايل عسير.

وقد استعدت المديرية العامة للجوازات لاستقبال الراغبين في التصحيح بدءاً من تاريخ 21/7/1436ه في المواقع المحددة بالكوادر البشرية المؤهلة والتي تملك الخبرة في مثل هذه الحالات.

تجمعات وزحام وافتراش للطرق والعدد أكثر من 350 الف يمني

بعد صدور القرار الملكي الكريم بشأن تصحيح أوضاع اليمنيين سارع أبناء اليمن المتواجدين في المملكة والذين يقيمون بطريقة غير مشروعة بالمسارعة الى سفارة بلادهم بالرياض والى القنصلية بجدة من اجل الحصول على وثائق رسمية تقدم لإدارات الجوازات من اجل تصحيح أوضاعهم، حيث تجمع عدد كبير من اليمنيين بالقرب من السفارة بالرياض واضطر بعضهم إلى افتراش الطرقات والبقاء لعدة أيام مما حدا بالسفارة اليمنية بإصدار بيان يوضح آلية العمل منعا للازدحام وتسهيلا لإجراءات رعاياها، حيث قال البيان: ان المرحلة الأولى تتطلب مراجعة من لديهم جوازات سفر لتقوم السفارة بتزويدهم بالمذكرات اللازمة من اجل تقديمها للجهات المختصة في الجوازات لاستخراج تأشيرات زيارة.

وقال البيان ان المرحلة الثانية ستكون لإصدار الوثائق اللازمة للذين لا يحملون جوازات سفر، وستوضح السفارة لرعاياها الإجراءات المطلوبة لهذا الشأن في وقت لاحق.

وقد أوضحت القنصلية اليمنية في جدة انه تم تشكيل فريق عمل مكون من عدة لجان، وتم تجهيز هذا الفريق تمهيدا لإرساله إلى جميع المناطق والمحافظات في السعودية، لإنهاء إجراءات اليمنيين كل في موقعه، كي لا يتحمل المغتربون معاناة السفر إلى السفارة في العاصمة، أو القنصلية في جدة.

وتشير الإحصائيات الأولية ان عدد اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم قد يتجاوز 350 ألف يمني.