«إبصار» تطلب مساعدة «الشؤون الاجتماعية» لتنشيط حسابها البنكي المجمد

ناشد أمين عام جمعية إبصار الخيرية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى عضو برنامج توافق محمد توفيق بلو، وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي لمساعدة الجمعية في تنشيط حسابها البنكي الوحيد لدى البنك السعودي الهولندي؛ لتتمكن من ممارسة أعمالها المالية والاجتماعية.

وقال: إن حساب الجمعية مجمد منذ ثلاثة أشهر حتى الحصول على خطاب استيفاء قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية موقعاً من وزير الشؤون الاجتماعية، أو وكيل الوزارة، أو مدير عام الجمعيات بالوزارة منصوصاً بأسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومناصبهم حسب ما هو مطلوب من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لاستكمال تحديث بيانات الجمعية، وتفعيل حسابها البنكي.

ولفت إلى أن ذلك أدى إلى تعطيل جميع أعمال الجمعية المالية تماماً، فعجزت عن دفع أجور العاملين لثلاثة أشهر متتالية، وتسديد مستحقات الجهات الأخرى في الوقت الذي تلتزم فيه بأنشطة هامة جداً على رأسها حملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال التي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل (مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - وزير التعليم السابق) وتحظى باهتمام ومتابعة الجهات المشاركة والمعنية بالحملة، إضافة إلى أنشطتها وبرامجها الأخرى الخاصة بالمعاقين بصرياً ومكافحة العمى.

وأشار بلو إلى أن استمرارية تجميد الحساب سينعكس سلباً على جميع البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية.

يذكر أن تحديث بيانات الجمعية لدى البنك تعثر بسبب انتهاء دورة مجلس إدارتها الحالي، وتأخر انتخابات المجلس الجديد، ما دعا ذلك إلى موافاة البنك بخطاب رسمي باستمرارية مجلس الإدارة الحالي في تأدية مهامه ريثما يتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد، إلا أن ذلك لم يشفع للجمعية لدى البنك في تنشيط حسابها ومفاقمة أزمتها.