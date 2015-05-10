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تدريب 60 معلما ومعلمة للرياضيات والعلوم للتدريس بالسويس

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تدريب 60 معلما ومعلمة للرياضيات والعلوم للتدريس بالسويس تدريب 60 معلما ومعلمة للرياضيات والعلوم للتدريس بالسويس
افتتح عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، مساء اليوم، بالمدرسة الفندقية، أعمال الدورة المكثفة والتى تستمر من اليوم السبت 9/5 إلى الثلاثاء 16/6، يتم خلالها تدريب 60 معلماً ومعلمة فى مادتى العلوم والرياضيات من العاملين بمدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية للتدريس باللغة الإنجليزية.

وتتم الدورة على يد نخبة من أساتذة التخصص من كلية التربية جامعة السويس، حيث حاضر اليوم د.رأفت سيد الأستاذ بكلية التربية.

وشارك افتتاح الدورة عبد الفتاح شحاتة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، ومصطفى حمادى مدير إدارة التعليم الثانوى.

ونظم أعمال الدورة فاطمة زكريا مدير إدارة التدريب بالمديرية، وخالد عبد العزيز مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وعصام حافظ رئيس قسم بإدارة التدريب.

كما شارك فى أعمال التنظيم فريق إدارة المدارس الرسمية الذى يمثله عبير حمدى رمضان أخصائى تكنولوجيا التعليم، وجيهان محمد سلامة أخصائى لغات، ومحمد عادل سليمان مسئول أعمال إدارية وفنية.

وتأتى هذه الدورة التدريبية فى تعاون مشترك بين إدارتى التدريب بمديرية التربية والتعليم، وإدارة المدارس الرسمية للغات، وأساتذة كلية التربية جامعة السويس.

كلام صور
>جانب من الدورة التدريبية
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