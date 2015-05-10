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أولاد سلاف فواخرجي ووائل رمضان على خُطى والديهم

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أولاد سلاف فواخرجي ووائل رمضان على خُطى والديهم أولاد سلاف فواخرجي ووائل رمضان على خُطى والديهم

السبت 09-05-2015 18:27

يبدو أنّ ابن كل من الفنانين السوريين سلاف فواخرجي ووائل رمضان، سيكون فنّاناً أيضاً كما والديه، وربّما سيلمع اسم الطّفل علي رمضان بعد سنوات كنجم في الدراما العربيّة، ليكمل مسيرة العائلة فنيّاً ودراميّاً.

ويشارك الطفل علي رمضان هذا العام عبر مسلسل "امرأة من رماد" الذي يخرجه نجدت أنزور وتلعب بطولته الفنانة سوزان نجم الدين، ويشارك فيه أيضاً وائل رمضان.

ويجسّد الطفل علي في المسلسل دور ابن سوزان نجم الدين، وجرّاء الأحداث المشتعلة في سوريا تفقده، لتتغيّر كل حياتها.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يمثّل فيها علي رمضان، حيث سبق وشارك عام 2013 بمسلسل "حدث في دمشق" إخراج باسل الخطيب.

وفي سياق آخر، كان لحمزة رمضان وهو الأخ الأكبر لعلي مشاركات دراميّة سابقة من خلال مسلسل "كليوبترا" الذي لعبت بطولته في والدته فواخرجي، كذلك قام في وقت سابق بتسجيل وتصوير أغنية "ولادك يا سورية".

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سيدتي

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