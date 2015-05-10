منذر رياحنة مخرجاً للمرة الأولى في "أحلام الليلة الأخيرة"

أكّد الفنان والمنتج الأردني محمّد المجالي أنّه يعمل حاليّاً على تحضير مشروع مسلسل أردني عربي مشترك سيحمل اسم "أحلام الليلة الأخيرة".

وسيتولّى إخراج العمل الفنان الأردني منذر رياحنة، الذي عرفه الجمهور العربي من خلال السّينما المصرية والدراما البدويّة أيضاً، وسيكون هذا العمل الدرامي هو التّجربة الإخراجيّة الأولى لرياحنة في مجال المسلسلات.

من جهة ثانية، أوضح المجالي أنّه سيطل في العمل بدور شاب أردني عاش عمره في مصر، وسيتحدّث باللهجة المصريّة خلال العمل.

ومسلسل "أحلام الليلة الأخيرة" هو مشروع قديم بين رياحنة والمجالي كمنتجين لهذا العمل، وكانوا بدؤا بالتحضير له منذ سنوات، ليتم تعديله مؤخّراً بناءً على تطورات الأحداث في العالم العربي، وينتمي العمل للنّوع الإجتماعي المعاصر، وتمّ إدخال عناصر عربيّة عليه وقصص إنسانيّة.

النّص من كتابة الكاتب الأردني حازم الدرابيع، ويريد صنّاعه من خلاله إظهار الوجه الجميل لمدينة عمّان كما لم يره المُشاهد من قبل، وسيتم تقديمه ضمن نطاق الأعمال العربيّة المشتركة.