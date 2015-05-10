دراسة أمريكية: كثرة ممارسة الجنس تخفض معدل سعادة الأزواج

رغم ما قد يعتقده الكثيرون عن السعادة الزوجية فإن ممارسة الجنس بكثرة ليست الطريق للحصول على المزيد من السعادة، وفقاً لدراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

وشملت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كارنيجى ميلون فى بيتسبرج، حوالى 128 زوجا وزوجة، وكانت تتراوح أعمارهم بين 35-65 عاماً، كما تتبعوا سعادة الأزواج لأكثر من ثلاثة أشهر، وعدد ممارستهم للجنس باستخدام الاستبيانات عن طريق الإنترنت.

>ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون الجنس بكثرة ليسوا أكثر سعادة من أولئك الذين يمارسون الجنس بطريقة معتادة، كما وجدت الدراسة أيضاً أن الأزواج الذين يمارسون الجنس بكثرة لديهم فى الواقع انخفاضاً طفيفاً فى معدل السعادة لديهم.

وفسر الباحثون نتائجهم بأن أحد الأسباب التى تجعل ممارسة الجنس بكثرة لا تجعل الأزواج أكثر سعادة، هو انخفاض الرغبة والتمتع بها، حيث إن كثرة الممارسة تقلل من الشوق والرغبة.

وأضاف الباحث الرئيسى جورج لوينشتاين، أستاذ الاقتصاد وعلم النفس فى جامعة بيتسبيرج، أن الرغبة فى ممارسة الجنس والتمتع تنخفض بسرعة أكبر بكثير بمجرد البدء فيه.