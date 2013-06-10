غدا ..دستور المنوفية ينظم ندوة حول أزمة “سد النهضة” ”

أعلن حزب الدستور بمحافظة المنوفية عن تنظيمه لندوة تحت عنوان ” ازمة النيل وتاثير سد النهضة على حصة مصر من المياة” مساء غدا يحاضر فيها الدكتور سعيد الكيلانى استاذ المياه (الهيدرولوجى ) بكلية علوم جامعة المنوفيه ومدير معمل ابحاث المياه والبيئه.

> حيث من المقرر ان يقدم الكيلانى فيها شرحا حول ازمة مياه النيل وتاثير بناء سد النهضه على حصة مصر من مياه النيل واثاره المختلفه . فيما يقدم الامين العام للحزب مصطفى ابراهيم والحاصل على الماجيستير فى العلاقات الدولية شرح لعدد من القوانين الدولية الحاكمة لهذه المسالة وحول اتفاقية حوض النيل.

> كما اعلن الحزب عن نيته تدشين مبادرة من لجنة خدمة المجتمع بالمنوفية لحل الأزمة دبلوماسيا.