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غدا ..دستور المنوفية ينظم ندوة حول أزمة “سد النهضة” ”

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غدا ..دستور المنوفية ينظم ندوة حول أزمة “سد النهضة” ” غدا ..دستور المنوفية ينظم ندوة حول أزمة “سد النهضة” ”

أعلن حزب الدستور بمحافظة المنوفية عن تنظيمه لندوة تحت عنوان ” ازمة النيل وتاثير سد النهضة على حصة من المياة” مساء غدا يحاضر فيها الدكتور سعيد الكيلانى استاذ المياه (الهيدرولوجى ) بكلية علوم جامعة المنوفيه ومدير معمل ابحاث المياه والبيئه.
> حيث من المقرر ان يقدم الكيلانى فيها شرحا حول ازمة مياه النيل وتاثير بناء سد النهضه على حصة مصر من مياه النيل واثاره المختلفه . فيما يقدم الامين العام للحزب مصطفى ابراهيم والحاصل على الماجيستير فى العلاقات الدولية شرح لعدد من القوانين الدولية الحاكمة لهذه المسالة وحول اتفاقية حوض النيل.
> كما اعلن الحزب عن نيته تدشين مبادرة من لجنة خدمة المجتمع بالمنوفية لحل الأزمة دبلوماسيا.

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