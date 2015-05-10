رئيس وزراء تونس يزور الجزائر منتصف الشهر الجارى

يقوم رئيس الوزراء التونسى حبيب الصيد، بزيارة إلى الجزائر يومى 16 و 17 مايو الجارى، يرافقه وفد هام وكبير.

وذكرت مصادر جزائرية مساء السبت، أن علاقات التعاون الثنائى والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما التنسيق بين تونس والجزائر فى مكافحة الإرهاب وتعزيز التبادلات الاقتصادية ستكون محور المحادثات التى سيجرها رئيس الوزراء التونسى مع المسؤولين الجزائريين، ولم تستبعد الأنباء منح مساعدة مالية لتونس.

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