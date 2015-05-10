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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/10

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/10 حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/10
يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية . ومقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائمًا ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.
>أنت تشعر بحالة من الاجهاد نتيجة بحثك المستمر عن وسيلة تجعل علاقتك بحبيبتك أكثر استقرارًا، لكنك لم تفكر يومًا أنها لا تشعر بالأمان معك، فلما لا تبدأ بأن تجعلها تشعر أنها الوحيدة التى تمتلك مفاتيح قلبك؟ إذا كانت حبيبتك من مواليد برج القوس، فعليك أن تستخدم كل قدراتك الإغوائية فى المحافظة على تناغكما وشغفكما فى الأمور الحميمية.
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مصر 365

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