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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/10

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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/10 حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/10
الثور هو الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح أيضًا. يرمز إلى المال قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد، الجشع يتحكم الثور فى كل شيء فى الحياة المرئية التى نراها ونلمسها ونسمعها ونشمها ونذوقها الأرض والبحر والجو وكل شيء نعتبره حقيقيًّا فى العادة. هو رمز التدبير والادخار.
>عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.
>صحيًا: كثرة الضغوط التى تتعرض لها قد تنفجر وتؤذى وضعك الصحى، انتبه.

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مصر 365

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