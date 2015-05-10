حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/5/10

دائم الشباب. يرمز الجدى إلى دمج العقل فى الحياة ودمج العمق فى الحب. الثبات والمسئولية عبر الإخلاص سمات مميزة لهذا القطاع من دائرة الأبراج مع إدراك لا يُنكر أو يكبح للنجاح والشهرة والشرف. الجدى هو أوج أحلامنا الأرضية وقمة حياتنا فى العالم هو سيادة الفهم وتحقق الأحلام.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الجدى أنه لا شك أنك تلاحظ أن هناك شيئا ما يتم تغييره فى محيط عائلتك خلال الثلاثة أسابيع الماضية. ستدرك اليوم حقيقة هذا التغيير وستعرف ما الذى كان يدور من حولك. ربما تعرف من شخص قريب لك أن حياته تغيرت بشكل جذرى.

وعلى الصعيد العاطفى تشتاق إلى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هى فى نظرك لا تستدعى الاهتمام الكبير بها، وصحيًا: حدد أولوياتك الصحية لكى تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.