حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/10

رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عمل كثير وعروض وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.

>قد يكون يومك مزعجًا، وتشعر فيه بالإحباط واليأس ولكن هناك أمر ما يجب أن تفكر فيه. يجب أن تجد حلاً لمشكلتك هذا اليوم فالجميع يصفونك بأنك شخص عبقري. توقع حدوث العديد من المفاجآت، عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضى وتبحث عن حب قديم، وعلى الصعيد الصحى: لكى يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا.

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شبكةعيونالإخبارية

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