حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/5/10

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الحمل تتمتع بمظهر جذاب وتبدو متألقًا جدًا اليوم، تلاحظ بعض التغيير فى حياتك إلى الأفضل بعد فترة من الملل والكآبة والحزن دامت لأكثر من أسبوع. القرارات التى اتخذتها خلال الأسبوع الماضى سليمة فلا تحاول التراجع عنها. من السهل جدا التواصل مع الآخرين.

>تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة فى حياتك. عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك قبل فوات الأوان. لا تكثر من الصراخ فى وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك.

شبكةعيونالإخبارية

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