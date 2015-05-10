حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/5/10

الحوت هو برج المحبة الروحية، العالمية، كوكبه الحاكم جوبيتير ونبتون، هو الإيمان غير المشوش الصابر والغافر وفى هذا قدرة الحوت على الانضباط وقوة الاحتمال، هو الخيال واللا واقع، حالة الحياة فى مملكة كبيرة من الشعر والموسيقى والخيال. سلبى متعاطف.

>كن متسامحاً مع الآخرين لأنّ الأدوار قد تتبدل يوماً ما، فتنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك مضطرًا إلى تحمّل ردات الفعل. لا تتخيل أن طيبة الشريك ستمنحك المجال لتستمرّ فى الخطأ، فهو قادر على قلب الأمور رأسًا على عقب فى القريب العاجل. من جد وجد، ومن أراد المحافظة على صحة سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إلى ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365