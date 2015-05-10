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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/10

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/10 حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/10
يتسم أصحاب بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى. وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.
>الحظ والفلك يقفان إلى جانبك فى الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها. ابتعد عن الشكوك والأوهام تجاه الشريك، لأنّ أى خطوة ناقصة فى هذا الإطار ستؤدى إلى ما لا تحمد عقباه. يوم آخر ليس على مزاجك، فأنت عصبى وعلى أقل كلمة تفتعل مشكلة، حاول الهدوء.

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مصر 365

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