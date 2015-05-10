حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/5/10

شديد الحساسية فى أنك تستشعر على الفور أحاسيس الآخرين واحتياجاتهم. فأنت حقل مشاعر حيّة ولا حدود للمعلومات التى يمكن لحواسك غير المرئية التقاطها. فأنت مدرك التيارات التحتية الغامضة التى تتدفق من تحت سطح الحياة التى نعرفها ونراها فى كل يوم. ونتيجة ذلك تنقل إليك درجة حدسك السامية معرفة لا يمكن للآخرين التوصل إليها.

>ابتعد عن المجاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، حاول أن تتكتم يا عزيزى وأن تعمل بصمت وتحفظ. فكر جيدًا قبل أى تصرف، وابتعد عن الأعمال الانتقامية أو عن الأحقاد والعدائية. العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر الصداقة مع الزملاء ويرفع منسوب الثقة بينكم. تعلم جيداً أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسبب لك مشاكل صحية.

شبكةعيونالإخبارية

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