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حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/5/10

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/5/10 حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/5/10
محب للعلم، فصيح، متحدث لبق مع الميل للنقد اللاذع. مزاجك عصبى وميال إلى العناد، ومن خصائصك الإحساس بالواقع، يسعدك دائمًا أن تعلم أن العمل يجرى على خير ما يرام، أو أن أزمة ما فى العمل قد انتهت. تضايقك ضغوط المسئولين عليك وتؤثر فيك إلى الحد الذى يجعلك لا تسمح لنفسك بالوقت الكافى ولا بالوسائل التى تساعدك على الاسترخاء أو الاستمتاع بالحياة.
>اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين، قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنب ذلك. عليك أن تراعى ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر عليك الكثير من المشكلات. طبيعتك تجعل منك قائدًا لمن حولك. عليك أن تحاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية فى الإشراف على فرق رياضية.

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مصر 365

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