حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/10

يتميز أصحاب برج العقرب بأنهم غامضون، وطموح وصاحب ذكاء حاد وشخصية قوية، برجك العقرب يجلب لك المال والشهرة والنجاح الأدبى والمادى والحظ، والحفظ من الحوادث والسلطة والغلبة والانتصار .إعلان - Ads إعلان - Ads
>لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسى، فالتفاؤل سيكون هو الحلّ المناسب لكل الأمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط الأمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. تضع نفسك فى موقف حرج بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلاً وخصوصًا بعد توضيح غايتك من ذلك. تجاوز هذا اليوم، من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك.
>لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسى، فالتفاؤل سيكون هو الحلّ المناسب لكل الأمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط الأمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. تضع نفسك فى موقف حرج بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلاً وخصوصًا بعد توضيح غايتك من ذلك. تجاوز هذا اليوم، من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك.