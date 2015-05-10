حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/5/10

القوس يرمز إلى السفر، التفاؤل، التعليم العالى، عدم الالتزام بالقوانين، عدم المسئولية. كوكبك الحاكم جوبيتير يجعل برجك متفائلاً مرحًا مستقلاً، ويجلب لك المال والشهرة والحب، ويساعدك على الكسب السريع والنجاح فى الصفقات.

>برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهنى غير مريح. يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك. سارع إلى زيارة أخصائى التغذية أو الطبيب المعالج ليضعا حدًا لشهيتك المفرطة.

شبكةعيونالإخبارية

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