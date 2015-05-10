توقعات الأبراج يوم الأحد 2015/5/10

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/5/10

صورة مجمعة للأبراج

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الحمل تتمتع بمظهر جذاب وتبدو متألقًا جدًا اليوم، تلاحظ بعض التغيير فى حياتك إلى الأفضل بعد فترة من الملل والكآبة والحزن دامت لأكثر من أسبوع. القرارات التى اتخذتها خلال الأسبوع الماضى سليمة فلا تحاول التراجع عنها. من السهل جدا التواصل مع الآخرين.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الحمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/10

>تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة فى حياتك. عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك قبل فوات الأوان. لا تكثر من الصراخ فى وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك.

الثور هو الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح أيضًا. يرمز إلى المال قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد، الجشع يتحكم الثور فى كل شيء فى الحياة المرئية التى نراها ونلمسها ونسمعها ونشمها ونذوقها الأرض والبحر والجو وكل شيء نعتبره حقيقيًّا فى العادة. هو رمز التدبير والادخار.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور اليوم الأحد

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/10

>عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.>صحيًا: كثرة الضغوط التى تتعرض لها قد تنفجر وتؤذى وضعك الصحى، انتبه.

رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عمل كثير وعروض وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/5/10

>قد يكون يومك مزعجًا، وتشعر فيه بالإحباط واليأس ولكن هناك أمر ما يجب أن تفكر فيه. يجب أن تجد حلاً لمشكلتك هذا اليوم فالجميع يصفونك بأنك شخص عبقري. توقع حدوث العديد من المفاجآت، عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضى وتبحث عن حب قديم، وعلى الصعيد الصحى: لكى يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا.

شديد الحساسية فى أنك تستشعر على الفور أحاسيس الآخرين واحتياجاتهم. فأنت حقل مشاعر حيّة ولا حدود للمعلومات التى يمكن لحواسك غير المرئية التقاطها. فأنت مدرك التيارات التحتية الغامضة التى تتدفق من تحت سطح الحياة التى نعرفها ونراها فى كل يوم. ونتيجة ذلك تنقل إليك درجة حدسك السامية معرفة لا يمكن للآخرين التوصل إليها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج السرطان

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/10

>ابتعد عن المجاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، حاول أن تتكتم يا عزيزى وأن تعمل بصمت وتحفظ. فكر جيدًا قبل أى تصرف، وابتعد عن الأعمال الانتقامية أو عن الأحقاد والعدائية. العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر الصداقة مع الزملاء ويرفع منسوب الثقة بينكم. تعلم جيداً أن ملازمة البيت فترة طويلة وعدم القيام بحركة يسبب لك مشاكل صحية.

يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية . ومقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائمًا ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/5/10

>أنت تشعر بحالة من الاجهاد نتيجة بحثك المستمر عن وسيلة تجعل علاقتك بحبيبتك أكثر استقرارًا، لكنك لم تفكر يومًا أنها لا تشعر بالأمان معك، فلما لا تبدأ بأن تجعلها تشعر أنها الوحيدة التى تمتلك مفاتيح قلبك؟ إذا كانت حبيبتك من مواليد برج القوس، فعليك أن تستخدم كل قدراتك الإغوائية فى المحافظة على تناغكما وشغفكما فى الأمور الحميمية.

محب للعلم، فصيح، متحدث لبق مع الميل للنقد اللاذع. مزاجك عصبى وميال إلى العناد، ومن خصائصك الإحساس بالواقع، يسعدك دائمًا أن تعلم أن العمل يجرى على خير ما يرام، أو أن أزمة ما فى العمل قد انتهت. تضايقك ضغوط المسئولين عليك وتؤثر فيك إلى الحد الذى يجعلك لا تسمح لنفسك بالوقت الكافى ولا بالوسائل التى تساعدك على الاسترخاء أو الاستمتاع بالحياة.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء الأحد

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/5/10

>اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين، قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنب ذلك. عليك أن تراعى ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر عليك الكثير من المشكلات. طبيعتك تجعل منك قائدًا لمن حولك. عليك أن تحاول استغلال حضورك وشخصيتك القيادية فى الإشراف على فرق رياضية.

الميزان هو برج العلاقة الإنسانية والزواج والمساواة والعدل، فهو يرمز إلى حاجة فرد إلى آخر، والقدرة على الاهتداء إلى النور وإلى الحب الذى يمنح الحياة فى العلاقة بفرد آخر، هو الاتحاد على أى مستوى كان فكريا أو عاطفيا أو متعلقا بالعمل وهو انتشار الذات رغبة فى الاهتداء إلى الشريك الذى يقاسمه أفراحه. هو القدرة على التعرف على احتياجات الآخرين وتطوير قدراتنا فى مجال الدبلوماسية وسلامة الذوق والتهذيب إلى أقصى الحدود.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/10

>مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك المميزة، وهذا سيفاجئ بعضهم على نحو غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك فى الأوقات الصعبة، فإنك ستجده إلى جانبك عند أول اختبار. أن تحرم نفسك من بعض المأكولات المضرة، معناه أنك تحرم جسمك من الأمراض فى المستقبل.

يتميز أصحاب برج العقرب بأنهم غامضون، وطموح وصاحب ذكاء حاد وشخصية قوية، برجك العقرب يجلب لك المال والشهرة والنجاح الأدبى والمادى والحظ، والحفظ من الحوادث والسلطة والغلبة والانتصار .

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/5/10

>لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسى، فالتفاؤل سيكون هو الحلّ المناسب لكل الأمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط الأمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. تضع نفسك فى موقف حرج بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلاً وخصوصًا بعد توضيح غايتك من ذلك. تجاوز هذا اليوم، من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك.

القوس يرمز إلى السفر، التفاؤل، التعليم العالى، عدم الالتزام بالقوانين، عدم المسئولية. كوكبك الحاكم جوبيتير يجعل برجك متفائلاً مرحًا مستقلاً، ويجلب لك المال والشهرة والحب، ويساعدك على الكسب السريع والنجاح فى الصفقات.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس عاطفيًا ومهنيًا

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/5/10

>برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهنى غير مريح. يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك. سارع إلى زيارة أخصائى التغذية أو الطبيب المعالج ليضعا حدًا لشهيتك المفرطة.

دائم الشباب. يرمز الجدى إلى دمج العقل فى الحياة ودمج العمق فى الحب. الثبات والمسئولية عبر الإخلاص سمات مميزة لهذا القطاع من دائرة الأبراج مع إدراك لا يُنكر أو يكبح للنجاح والشهرة والشرف. الجدى هو أوج أحلامنا الأرضية وقمة حياتنا فى العالم هو سيادة الفهم وتحقق الأحلام.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الجدى أنه لا شك أنك تلاحظ أن هناك شيئا ما يتم تغييره فى محيط عائلتك خلال الثلاثة أسابيع الماضية. ستدرك اليوم حقيقة هذا التغيير وستعرف ما الذى كان يدور من حولك. ربما تعرف من شخص قريب لك أن حياته تغيرت بشكل جذرى.

وعلى الصعيد العاطفى تشتاق إلى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هى فى نظرك لا تستدعى الاهتمام الكبير بها، وصحيًا: حدد أولوياتك الصحية لكى تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/10

يتسم أصحاب برج الحوت بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى. وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على المستوى العاطفى والمهنى

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/5/10

>الحظ والفلك يقفان إلى جانبك فى الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها. ابتعد عن الشكوك والأوهام تجاه الشريك، لأنّ أى خطوة ناقصة فى هذا الإطار ستؤدى إلى ما لا تحمد عقباه. يوم آخر ليس على مزاجك، فأنت عصبى وعلى أقل كلمة تفتعل مشكلة، حاول الهدوء.

الحوت هو برج المحبة الروحية، العالمية، كوكبه الحاكم جوبيتير ونبتون، هو الإيمان غير المشوش الصابر والغافر وفى هذا قدرة الحوت على الانضباط وقوة الاحتمال، هو الخيال واللا واقع، حالة الحياة فى مملكة كبيرة من الشعر والموسيقى والخيال. سلبى متعاطف.

توقعات كارمن شماس لبرج الحوت

>كن متسامحاً مع الآخرين لأنّ الأدوار قد تتبدل يوماً ما، فتنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك مضطرًا إلى تحمّل ردات الفعل. لا تتخيل أن طيبة الشريك ستمنحك المجال لتستمرّ فى الخطأ، فهو قادر على قلب الأمور رأسًا على عقب فى القريب العاجل. من جد وجد، ومن أراد المحافظة على صحة سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إلى ذلك.