ندوة الثقافة تهدي البيان منحوتة

قدمت ندوة الثقافة والعلوم نصباً فنياً نحتياً قيّماً لـ«البيان» يحمل اسم «رؤوس السهام»، يأتي بمناسبة احتفالات الصحيفة بالذكرى الـ35 لتأسيسها، ويمثل النصب حركة السهام بمشهدين، وضع فيهما الفنان القطري أحمد السبيعي خلاصة رؤيته لانطلاقة السهم، في دلالة رمزية لدبي التي تنطلق نحو المستقبل كالسهم.

وبهذه المناسبة، صرح سلطان بن صقر السويدي، رئيس مجلس إدارة الندوة، بأن هذا العمل الفني تقدمه الندوة إلى صحيفة «البيان» الغراء، تقديراً لدورها الرائد في العمل الإعلامي طيلة 35 سنة، أبرزت طبيعة الحياة المتطورة في دبي، ورصدت تحولاتها الحضارية، وواكبت صعودها المذهل إلى مصاف الأمم المتحضرة.

وأضاف السويدي أن منحوتة رؤوس السهام للفنان القطري أحمد السبيعي هي واحدة من نتاج ملتقى «نحت دبي 2013» الذي نظمته ندوة الثقافة والعلوم عام 2013 وشارك فيه 15 فناناً محلياً وعربياً، حيث قدموا روائع فنية ماثلة اليوم في ندوة الثقافة والعلوم.

ونظراً إلى الدور المتميز الذي قامت به «البيان» في خدمة الثقافة وتعزيز حضورها في المجتمع، قرر مجلس إدارة الندوة تقديم هذه المنحوتة الرائعة للصحيفة، لتكون قيمة مضافة لجمال دبي ومؤسساتها الرائدة.

وعن منحوتته رؤوس السهام، قال النحات القطري أحمد السبيعي إن أرض الخليج بصفة عامة شهدت فترات من العصر الحجري، وإن ملتقى نحت دبي شكّل فرصة ثمينة للاطلاع على ثقافات مختلفة تعززها الورش الفنية وتلك المناقشات في أرض وساحة النحت، ذلك المكان المفتوح على التجربة والمشاهدة.