بالفيديو - دراما ريال مدريد أمام فالنسيا تجهز منصة تتويج برشلونة

تعادل ريال مدريد أمام ضيفه فالنسيا في مباراة الجولة 36 من الدوري الإسباني بهدفين لكل فريق بعد أن كان متأخرا 2-0. لكن تلك النتيجة جعلت اللقب يقترب من برشلونة.

ويتربع برشلونة على قمة الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الوصيف بعد تعادله.

وقبل جولتين من النهاية يحتاج برشلونة للفوز على أتليتكو مدريد في الجولة قبل الأخيرة ليتوج بالليجا رسميا للمرة 23 في تاريخه.

تقدم فالنسيا بهدفين متتاليين عن طريق باكو ألكاسير وخافي فويجو في الدقيقتين 19 و26.

وعاد الملكي بمثلهما في الدقيقتين 56 و84 عن طريق بيبي وإيسكو.

دراما ريال مدريد

بدأ ريال مدريد المباراة ضاغطا بقوة وحصل الملكي على ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء وتهيأ لها جاريث بيل في الدقيقة 14.

ردت قذيفة بيل من العارضة وسط مشاهدة كل من في الملعب. لكن الملكي لم ييأس.

بعد خمسة دقائق كريستيانو رونالدو يرتقي أعلى الجميع ويحول رأسية في العارضة.

(شاهد العارضة تمنع ريال مدريد من هدفين)

ثم جاء أول لمحات الإحباط بهدف فالنسيا الأول في شباك كاسياس بتحويل ألكاسير كرة عرضية بقدمه.

ثم برأسية ضاعف الخفافيش النتيجة لتصبح 2-0.

ظل ريال مدريد يحاول تقليص النتيجة وحصل بالفعل على ركلة جزاء. سددها كريستيانو رونالدو بشكل سيء لتكتمل الدراما وينجح حارس فالنسيا في صدها.

حتى أن خافيير شيتشاريتو وضع بصمة في القائم أيضا. (شاهدها)

ولم يتوقف سوء حظ لاعبي الميرنجي عند القائم والعارضة بل استمر أمام الحارس العملاق دييجو ألفيز الذي حرم ريال مدريد من ثلاثة أهداف محققة.

شاهد الفرص

وفي الشوط الثاني أخيرا يسجل ريال مدريد بعد ركلة ركنية حولها بيبي بالرأس في الشباك. ثم تعادل إيسكو بتصويبة لولبية خدعت الحارس وباتت النتيجة 2-2.

ويعد هذا التعادل الرابع على التوالي في الليجا بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورفع فالنسيا رصيده للنقطة 73 بالمركز الرابع بينما مازال ريال مدريد وصيفا بـ86 نقطة.

شاهد الأهداف