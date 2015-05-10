بالفيديو - ميلان يعود للانتصارات على حساب روما

(إفي): حسم ميلان قمة الجولة 35 من الدوري الإيطالي على ملعبه سان سيرو امام ضيفه روما بالفوز بهدفين لواحد.

ومنح ميلان هدية للاتسيو من أجل الانقضاض على وصافة الكالتشو بعد أن عرقل روما.

وحقق الروسونيري أول فوز بعد خمس جولات (تعادل مرتين وخسر آخر ثلاث مباريات) ليستقر بالمرتبة العاشرة بـ46 نقطة.

أما "الذئاب" فتجمد رصيدهم عند 64 نقطة بالمركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن لاتسيو الذي سيواجه الإنتر غدا في قمة أخرى بالأوليمبيكو.

يذكر أن يوفنتوس حسم لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي في الجولة الماضية، ويبتعد الآن عن روما بـ16 نقطة.

تقدم الهولندي ماركو فان جينكل لميلان (ق40) وأضاف ماتيا ديسترو برأسه الهدف الثاني في مرمى فريقه السابق (ق60)، قبل أن يقلص القائد فرانشيسكو توتي الفارق لروما من ركلة جزاء (ق73).

شاهد أهداف اللقاء