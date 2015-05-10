أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - حارس فالنسيا يواصل التألق في التصدي لركلات الجزاء

Google+ Print
بالفيديو - حارس فالنسيا يواصل التألق في التصدي لركلات الجزاء بالفيديو - حارس فالنسيا يواصل التألق في التصدي لركلات الجزاء

(إفي): نجح البرازيلي دييجو ألفيش حارس مرمى فالنسيا في صد 16 ركلة جزاء في الدوري الاسباني بإخراجه اليوم تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه مع ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو.

وتعرض الفيش حتى الآن لـ37 ركلة جزاء في الليجا، صد منها سبعة مع فريقه السابق ألميريا، حيث سددت نحوه 19 ركلة، والبقية مع الخفافيش.

وصد ألفيش ركلة جزاء رونالدو اليوم في الوقت الاضافي من الشوط الاول عندما كان فريقه متقدما 0-2.

وكان الحارس البرازيلي قد صد آخر ركلة جزاء في 25 يناير، على ملعب ميستايا أمام سيفيليا، عندما احتسبت ركلتي جزاء، تم تسجيل هدف واحد منهما.

وسبق لدييجو ألفيش صد ركلة جزاء لكريستيانو رونالدو، وكذلك لليونيل ميسي وماريو ماندزوكيتش ودييجو كوستا وايفان راكتيتش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي