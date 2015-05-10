بالفيديو - حارس فالنسيا يواصل التألق في التصدي لركلات الجزاء

(إفي): نجح البرازيلي دييجو ألفيش حارس مرمى فالنسيا في صد 16 ركلة جزاء في الدوري الاسباني بإخراجه اليوم تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه مع ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو.

وتعرض الفيش حتى الآن لـ37 ركلة جزاء في الليجا، صد منها سبعة مع فريقه السابق ألميريا، حيث سددت نحوه 19 ركلة، والبقية مع الخفافيش.

وصد ألفيش ركلة جزاء رونالدو اليوم في الوقت الاضافي من الشوط الاول عندما كان فريقه متقدما 0-2.

وكان الحارس البرازيلي قد صد آخر ركلة جزاء في 25 يناير، على ملعب ميستايا أمام سيفيليا، عندما احتسبت ركلتي جزاء، تم تسجيل هدف واحد منهما.

وسبق لدييجو ألفيش صد ركلة جزاء لكريستيانو رونالدو، وكذلك لليونيل ميسي وماريو ماندزوكيتش ودييجو كوستا وايفان راكتيتش.