بيبي:علينا ألا نستسلم حتى النهاية رغم صعوبة التتويج بالليجا

(إفي): اعترف البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد بأن تعادل فريقه اليوم مع فالنسيا بهدفين جعل فرص فريقه في اللحاق ببرشلونة المتصدر "صعبة"، ولكنه أكد أن فريقه لن يستسلم لأن هذا هو ما يرغب فيه الجمهور.

وأعرب بيبي في تصريحات لقناة (بلوس) عقب المباراة ثقته في قدرة زميله الألماني توني كروس الذي تعرض لاصابة أدت لاستبداله اليوم على اللحاق باياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي.

وقال اللاعب إنه اذا ما لعب الفريق بنفس مستوى الشوط الثاني اليوم أمام يوفنتوس يوم الأربعاء فإنه سيتأهل للنهائي.

يذكر أن الريال كان خسر في مباراة الذهاب على ملعب يوفنتوس بهدفين لواحد.

وبخصوص صافرات الاستهجان التي تعرض لها زميله الحارس إيكر كاسياس قال "الفوز للجميع والخسارة للجميع، علينا أن نتحد لأن أمامنا مباراة هامة يوم الأربعاء".