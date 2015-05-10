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مؤتمر أنشيلوتي: إذا لعبنا أمام يوفنتوس مثل فالنسيا سنصل نهائي الأبطال

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مؤتمر أنشيلوتي: إذا لعبنا أمام يوفنتوس مثل فالنسيا سنصل نهائي الأبطال مؤتمر أنشيلوتي: إذا لعبنا أمام يوفنتوس مثل فالنسيا سنصل نهائي الأبطال

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن فريقه سيتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا إذا واجه يوفنتوس في إياب نصف النهائي بنفس الأداء الذي ظهر عليه أمام فالنسيا في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد أمام فالنسيا 2-2 بعد أن كان متأخرا بهدفين وواجه لاعبوه سوء حظ أمام العارضة مرتين والقائم مرة بخلاف ركلة جزاء صدها حارس الخفافيش دييجو ألفيش.

وأضاف أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "قدمنا مباراة قوية وكنا الأقرب للفوز. لكن التأخر بهدفين صعب علينا الأمور".

وتابع "أعتقد أننا إذا لعبنا بنفس الأداء أمام يوفنتوس سنتأهل لنهائي دوري الأبطال".

وخسر ريال مدريد 2-1 في لقاء الذهاب أمام يوفنتوس في إيطاليا. ويستضيف السيدة العجوز بلقاء الإياب على ملعب سنتياجو برنابيو يوم الأربعاء.

وأشار أنشيلوتي "الأمور الآن أصبحت شبه محسومة في الليجا. سنلعب من أجل الفوز في المباراتين المقبلتين لكن أعتقد أن المنافسة على اللقب باتت صعبة".

ويبتعد برشلونة بالصدارة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد وحال فوز البلوجرانا على أتليتكو مدريد – حامل اللقب- يوم 17 مايو الجاري يتوج رسميا بالبطولة رقم 23 في تاريخه قبل جولة من النهاية.

ويعد ريال مدريد هو أكثر الفرق تتويجا بالدوري الدوري الإسباني بـ32 لقبا.

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