نادال: برشلونة حسم لقب الليجا تقريبا

(إفي): أكد لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال اليوم أن برشلونة حسم لقب الليجا بصورة كبيرة بعد تعادل فريق ريال مدريد الذي ذهب لمؤازرته في ملعب سانتياجو برنابيو أمام فالنسيا بهدفين لكل منهما في الجولة 36 من البطولة.

وهنأ نادال في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة الغريم الأزلي لفريقه المفضل في إسبانيا، برشلونة على "نهاية الموسم الرائع" الذي يقدمه، رافضا أن يكون السبب وراء النتيجة، تركيز لاعبي الريال على مواجهة يوفنتوس الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء المقبل.

وأضح "في الشوط الأول وصل فالنسيا (للمرمى) مرتين وسجل هدفين. اصطدمت ثلاث تسديدات للريال بالقائم وأهدر ركلة جزاء، نتيجة الشوط الأول لا تعكس مجريات الأمور في اللقاء".

وأبرز نادال "المباراة الكبيرة" التي قدمها دييجو ألفيش حارس مرمى فالنسيا، مشيرا إلى أن حارس الريال، إيكر كاسياس "لم يخطئ في الهدفين".

وفيما يتعلق بصافرات الاستهجان التي تعرض لها كاسياس، قال إن سقف تطلعات الجمهور كبير، مشيرا إلى أن "الجمهور يمنحك كل شيء، ولكن الوضع معقد كذلك. في هذا الملعب أطلقت الجماهير صافرات استهجان بحق كريستيانو وزيدان وإيكر. وهم لاعبون قدموا الكثير لهذا النادي".

وأضاف "أنا لا أطلق صافرات استهجان ضد أحد، ولكن في هذه الحالة تطلق الصافرات ضد لاعب لا يبذل قصارى جهده.. عندما يبذل المرء كل ما في وسعه، لا يكون ملزما بأكثر من هذا".

وأكد أن مشجعي الريال "معتادون على المثالية والفوز"، مشيرا إلى أن "للجمهور حرية فعل ما يشعر به، ويجب على الجماهير أن تتذكر اللحظات الإيجابية التي صنعها هؤلاء اللاعبون".