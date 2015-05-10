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مسئولون: مسلحو تنظيم داعش هم الذين اقتحموا سجنًا بالعراق

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مسئولون: مسلحو تنظيم داعش هم الذين اقتحموا سجنًا بالعراق مسئولون: مسلحو تنظيم داعش هم الذين اقتحموا سجنًا بالعراق
قال مسئولان عراقيان اليوم السبت ، إن مسلحى تنظيم داعش هم الذين اقتحموا سجنا بالعراق وهو الحادث الذى أسفر عن مقتل 50 من السجناء و12 شرطيًا.

وقال عدى الخضران رئيس بلدية الخالص حيث يقع السجن الذى يضم مئات من المدانين بأعمال ارهابية إن داعش مسئول عن القتل وإخلاء سبيل سجناء من التنظيم، وأكد هذه الرواية احمد التميمى من مركز العمليات الأمنية بمحافظة ديالى.
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