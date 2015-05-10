مسئولون: مسلحو تنظيم داعش هم الذين اقتحموا سجنًا بالعراق

قال مسئولان عراقيان اليوم السبت ، إن مسلحى تنظيم داعش هم الذين اقتحموا سجنا بالعراق وهو الحادث الذى أسفر عن مقتل 50 من السجناء و12 شرطيًا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال عدى الخضران رئيس بلدية الخالص حيث يقع السجن الذى يضم مئات من المدانين بأعمال ارهابية إن داعش مسئول عن القتل وإخلاء سبيل سجناء من التنظيم، وأكد هذه الرواية احمد التميمى من مركز العمليات الأمنية بمحافظة ديالى.
وقال عدى الخضران رئيس بلدية الخالص حيث يقع السجن الذى يضم مئات من المدانين بأعمال ارهابية إن داعش مسئول عن القتل وإخلاء سبيل سجناء من التنظيم، وأكد هذه الرواية احمد التميمى من مركز العمليات الأمنية بمحافظة ديالى.
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