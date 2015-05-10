قوات "الأسد" مدعومة بميلشيات حزب الله سيطروا على بلدات بمنطقة القلمون

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش السورى مدعوما بميلشيات حزب الله اللبنانى سيطروا على عدة بلدات فى منطقة القلمون على الحدود اللبنانية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) بالعربية الليلة عن الوكالة قولها طبقا لمصدر عسكرى إن سلسلة من الضربات النوعية والناجحة للجيش والمقاومة اللبنانية أسفرت عن إحكام السيطرة على سير عز الدين ووادى الدين وشميس عين الورد وقرنة جوز العنب ومعبر الكنيس وحرف المحمضات وقرنة وادى الدار وحرف جوار الخراف فى جرود القلمون الشمالية بريف دمشق.

من جانبها ، قالت مصادر فى المعارضة إن جيش الفتح التابع للمعارضة السورية شن هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية وحزب الله فى محيط بلدة جيرود، فيما تصدى مقاتلون من جيش الإسلام وفيلق الرحمن للقوات الحكومية التى حاولت التقدم إلى مراكز المعارضة فى المنطقة القريبة من مدينة دوما بالقرب من القلمون.

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