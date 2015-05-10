مسئولة بالعدل الليبية: تونس تأكدت من مقتل صحفييها على أيدى تنظيم داعش

قالت وكيلة حقوق الإنسان فى وزارة العدل بالحكومة الليبية الموقتة، سحر بانون، إن الوفد التونسى المكلف بالتحقيق فى خطف وقتل الصحفيين التونسيين سفيان الشورابى ونذير القطارى حصل على أدلة تؤكد مقتل الصحفيين على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى شرق ليبيا.

وأضافت المسئولة بوزارة العدل الليبية، فى تصريحات نشرها موقع الوسط الليبى، أن الوفد التونسى التقى وزير العدل مبروك قريرة، والمدعى العام العسكرى ومسؤول لجنة التحقيق، ووكلاء نيابة، موضحة أن الوفد انتقل إلى سجن قرنادة بعد انتهاء الاجتماع، وجرى فتح تحقيق بشكل رسمى فيما يتعلق بالجزء الخاص بالصحفيين التونسيين.

وفى سياق متصل، أكدت بانون أن لدى إدارة سجن قرنادة العسكرى معتقلين من الجنسية التونسية، وأن الجانبين ناقشا تفعيل اتفاقية جديدة بين الدولتين فيما يتعلق بالإرهابيين والمُعتقلين وتبادل المعلومات، والتعاون فى التحقيق.