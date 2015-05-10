حزب على عبد الله صالح يوافق على الهدنة الإنسانية التى تبدأ الثلاثاء

رحبت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام، اليوم السبت، بالهدنة التى أعلن عنها يوم 12 مايو الجارى، معتبرة أن هذه الهدنة من شأنها التخفيف من أعباء الشعب اليمنى، مؤكدة أنها ترى الخطوة هامة للوصول إلى هدنة مستمرة وسلام دائم ،كما رحبت بالإشارات الإيجابية التى تضمنتها تصريحات وزير الخارجية الأمريكى بالدعوة "لإيقاف العمليات العسكرية والعودة لاستئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة ،مثمنة فى الوقت نفسه مواقف الدول الشقيقة والصديقة وفى مقدمتها روسيا والتى عبرت عنها تصريحات وزارة خارجيتها وممثلها فى الأمم المتحدة بدعوتها إلى وقف العدوان والعودة إلى الحوار".

وأكدت اللجنة العامة فى اجتماعها الاستثنائى، برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس، نائب رئيس المؤتمر الشعبى العام أن المؤتمر الشعبى العام حزب مؤسسى له هيئاته التنظيمية وهى صاحبة القرار والوحيدة المخولة بالتعبير عن مواقف المؤتمر وفقا للنظام الداخلى واللوائح المتفرعة عنه، مشيرة إلى أن أى مواقف تصدر من غير هيئاته فى الداخل ممثلة فى لجنتيه العامة والدائمة لا تعبر عن المؤتمر الشعبى العام من قريب أو بعيد ، وهى المخولة بتكليف من يتحدث باسم المؤتمر الشعبى العام أو يمثله فى الداخل أو الخارج، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

وثمنت اللجنة العامة جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كى مون ودعواته المتكررة لاستئناف الحوار بين مختلف المكونات السياسية اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة مؤكدة على صوابية مثل هذه الدعوات لمعالجة كافة المشاكل ،مؤكدة أن المؤتمر الشعبى العام على استعداد للمشاركة فى استئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة فور تلقيه دعوة بذلك .

ودعت اللجنة المجتمع الدولى فى مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى " تحمل مسئوليتهم، والعمل على إيقاف العمليات العسكرية والحصار، لإيصال المساعدات والإغاثات الإنسانية" ، بحسب البيان.