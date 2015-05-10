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رئيس الوزراء اليمنى يصل الكويت فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

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رئيس الوزراء اليمنى يصل الكويت فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام رئيس الوزراء اليمنى يصل الكويت فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام
وصل إلى الكويت الدكتور خالد بن محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن والوفد المرافق له اليوم السبت فى مستهل زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام .

ويرافق نائب الرئيس اليمنى وفد رسمى يضم وزير الخارجية الدكتور رياض ياسين ووزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور محمد الميتمى ووزيرة الاعلام الاستاذة نادية السقاف ووزير السياحة معمر الاريانى وعدد من المسئولين اليمنيين .

ومن المنتظر أن يجرى نائب الرئيس اليمنى والوفد المرافق له مباحثات مع كبار المسئولين الكويتيين تتناول العلاقات الثنائية وأخر المستجدات والأوضاع الراهنة بالمنطقة .
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