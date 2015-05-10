ضبط عامل بالمقاولون العرب وبحوزته 3 كليو بانجو

القت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم ثاني أسوان، القبض علي عامل بشركة المقاولون العرب، يدعي قرشي محمود احمد 32 سنة، ومقيم الناصرية دائرة قسم ثاني أسوان وبحيازته لفافات ورقية كبيرة بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 3 كيلو جرام.

> تم التحفظ علي المتهم بديوان القسم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ( 1413 ) إداري قسم ثان أسوان لسنة 2015، وأخطرت النيابة للتحقيق.