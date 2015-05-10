أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 32

Google+ Print
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 32 الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود غدا الأحد طقس ربيعى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج بهما يتراوح من متر إلى مترين والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن : القاهرة الصغرى 23 العظمى 32 ، الإسكندرية الصغرى 16 العظمى 26 ، مطروح الصغرى 16 العظمى 26 ، بورسعيد الصغرى 18 العظمى 25 ،دمياط الصغرى 17 العظمى 36 ، شرم الشيخ الصغرى 22 العظمى 33،  رفح الصغرى 12 العظمى 28 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة