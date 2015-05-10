الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود غدا الأحد طقس ربيعى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج بهما يتراوح من متر إلى مترين والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: القاهرة الصغرى 23 العظمى 32 ، الإسكندرية الصغرى 16 العظمى 26 ، مطروح الصغرى 16 العظمى 26 ، بورسعيد الصغرى 18 العظمى 25 ،دمياط الصغرى 17 العظمى 36 ، شرم الشيخ الصغرى 22 العظمى 33، رفح الصغرى 12 العظمى 28 .