بالفيديو.. "سيدة المطار" و "الجنس الحلال" فى حلقة جديدة من "سيلفى تيوب"

قدم لكم “ فيديو 7″قناة اليوم السابع المصورة حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعى “سيلفى تيوب” والتى تتناول الأحداث التى شهدها الشارع المصرى مؤخرا مثل الاعتداء الذى وقع من “ياسمين النرش” على أحد ضباط المطار فى القضية المشهورة إعلاميا بـ” سيدة المطار “وما يحدث فى مجتمعنا من تدنى فى لغة الحوار ودور الإعلام فى هذه القضية.

وتتناول الحلقة أيضا تناول البرنامج للتصريحات التى نادت بها كلا من المخرجة إيناس الدغيدى حول حق الشباب فى ممارسة الجنس قبل الزواج ، وأيضا أراء منى هلا حول معارضتها للقوانين التى قد تمنع الشواذ من دخول مصر وأن لهم مطلق الحرية فى ممارسة الجنس وعدم التفرقة بينه وبين المواطن العادى.