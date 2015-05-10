برشلونة المتصدر يهزم سوسيداد ويشدد الضغط على ريال مدريد

واصل برشلونه المتصدر انطلاقه نحو التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم للمرة الخامسة في سبع سنوات وشدد الضغط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد فوزه 2-صفر، على ضيفه ريال سوسيداد اليوم السبت.

ويتقدم برشلونه بخمس نقاط على ريال مدريد بطل اوروبا والذي يستضيف بلنسية في وقت لاحق اليوم .

وقبل جولتين من النهاية يملك برشلونه 90 نقطة مقابل 85 نقطة لريال مدريد ويتقدم بفارق 14 نقطة على اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث وبطل الموسم الماضي.

ويلتقي برشلونه خارج أرضه في الجولة القادمة مع اتليتيكو الذي يحل ضيفا على ليفانتي يوم الأحد.

وتألق الارجنتيني جيرونيمو رولي حارس سوسيداد في التصدي لمحاولات مواطنه ليونيل ميسي ولويس سواريز مهاجم اوروجواي والبرازيلي نيمار الذي نجح أخيرا في هز الشباك بعد مرور ست دقائق من زمن الشوط الثاني.

وحاول ميكل جونزاليس مدافع سوسيداد ابعاد الكرة لكنها وصلت لنيمار الذي سدد في الشباك بهدوء.

وهز نيمار الشباك في آخر ست مباريات بكافة المسابقات هذا الموسم ليعادل أفضل مسيرة له في برشلونه منذ انضمامه من سانتوس البرازيلي في 2013.

ورغم مشاركاته النادرة هذا الموسم سجل بيدرو الهدف الثاني لبرشلونه ببراعة فائقة من ركلة خلفية مزدوجة قبل أربع دقائق على النهاية بعد قليل من نزوله أرض الملعب بدلا من رافينيا.

وسيخوض برشلونه اياب قبل نهائي دوري أبطال اوروبا خارج أرضه أمام بايرن ميونيخ الالماني يوم الثلاثاء القادم كما سيواجه اتليتيك بيلباو في نهائي كأس ملك اسبانيا نهاية الشهر الجاري.