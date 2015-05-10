إصابة 6 من قوات الأمن في صدامات مع محتجين في تونس

أصيب 6 أفراد من قوات الأمن التونسي السبت 9 مايو ، وتم حرق مقر أمني بمدينة الفوار جنوب غرب تونس، بعد صدامات مع متظاهرين يطالبون بفرص عمل .

وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها بأن “6 من الحرس والأمن الوطنيين أصيبوا مساء الجمعة وصباح السبت، كما اقتحمت مجموعة من المحتجين مركز الحرس الوطني وأحرقته”.

وأشار التقرير إلى أن المحتجين هاجموا مركز الحرس بمدينة الفوار التابع لولاية قبلي ” بالحجارة وبنادق الصيد”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول محلي قوله إن المحتجين طالبوا بتوظيفهم فور تواتر أخبار إعلامية عن اكتشاف بئر نفطي في المنطقة، وشهدت ولاية قبلي أعمال عنف متقطعة خاصة وأن المنطقة تفتقر إلى الاستثمارات.

من ناحيته، تساءل وزير الداخلية ناجم الغرسلي في تصريح إذاعي عن سبب إقدام المحتجين على إحراق مقر أمني يهتم بالقضايا الاجتماعية والتنموية.