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بالصور.. حالة نادرة.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الشرقية

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حالة نادرة شهدتها محافظة الشرقية اليوم، حيث وضعت بقرة عجلا له رأسان.

وقال الحاج عبده إبراهيم الزنط من قرية صفط الحنا مركز أبوحماد، إن البقر ملكة كانت فى حالة وضع اليوم وتم استدعاء الطبيب البيطرى لها بسبب صعوبة الولادة، وعندما وضعت العجل تبين أن له 4 وأذانين وفمان ، مما أثار دهشة الأهالى الذين توافدوا على المنزل لمشاهدة تلك الحالة النادرة.

وأضاف الزنط لـ"اليوم السابع": أن العجل حالته جيدة وتم إرضاعه.

البقرة ومولودها -اليوم السابع -5 -2015
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البقرة ومولودها

أثناء الولادة -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء الولادة


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مصر 365

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